Ульяна Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Федотова

Место рождения

Сергеево, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1693

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1692 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеево, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Василий Пахомовъ

Отец ребёнка: Пахомъ Максимовъ

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1740

Сын: Михаило Пахомовъ

Отец ребёнка: Пахомъ Максимовъ

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1742

Сын: Андрей Пахомовъ

Отец ребёнка: Пахомъ Максимовъ

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1747

Сын: Иванъ Пахомовъ

Отец ребёнка: Пахомъ Максимовъ

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1750

Сын: Емельянъ Пахомовъ

Отец ребёнка: Пахомъ Максимовъ

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Ирина Пахомова

Отец ребёнка: Пахомъ Максимовъ

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1755

Сын: Иванъ Пахомовъ

Отец ребёнка: Пахомъ Максимовъ

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомъ Максимовъ

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