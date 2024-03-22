Ульяна Федотова
Место рождения
Дата рождения1693
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Рождение ребёнка
1719
Сын: Василий Пахомовъ
Отец ребёнка: Пахомъ Максимовъ
Рождение ребёнка
1740
Сын: Михаило Пахомовъ
Отец ребёнка: Пахомъ Максимовъ
Рождение ребёнка
1742
Сын: Андрей Пахомовъ
Отец ребёнка: Пахомъ Максимовъ
Рождение ребёнка
1747
Сын: Иванъ Пахомовъ
Отец ребёнка: Пахомъ Максимовъ
Рождение ребёнка
1750
Сын: Емельянъ Пахомовъ
Отец ребёнка: Пахомъ Максимовъ
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Ирина Пахомова
Отец ребёнка: Пахомъ Максимовъ
Рождение ребёнка
1755
Сын: Иванъ Пахомовъ
Отец ребёнка: Пахомъ Максимовъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пахомъ Максимовъ