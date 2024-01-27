Хозина (Семилетова) Феня Ивановна
Место рожденияг.Карс - Турция Российская империя
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Семилетов Иван Фокеевич
г.Карс - Турция Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Хозин Hozen Михаил
Отец ребёнка: Hozen ?
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Хозин Hozen Николай
Отец ребёнка: Hozen ?
Смерть
Неизвестно
Америка