Хозина (Семилетова) Феня Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хозина (Семилетова) Феня Ивановна

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Место рождения

г.Карс - Турция Российская империя

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1910 г.р.
Около 1912 г.р.

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Семилетов Иван Фокеевич

Мать: не указана

г.Карс - Турция Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Хозин Hozen Михаил

Отец ребёнка: Hozen ?

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Хозин Hozen Николай

Отец ребёнка: Hozen ?

Смерть
Неизвестно
Америка
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