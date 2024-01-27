Семилетов Иван Фокеевич
Место рожденияРоссийская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Дата рождения1862
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Семилетов Фокей Афанасьевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Хозина Феня Ивановна
г.Карс - Турция Российская империя
Рождение ребёнка
1885
Сын: Семилетов Василий Иванович
Россия
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Щетинина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Семилетов Николай Иванович
г.Карс - Турция
Рождение ребёнка
1890
Сын: Семилетов Михаил Иванович
Россия
Рождение ребёнка
1903
Россия
Смерть
1937