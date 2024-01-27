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Семилетов Иван Фокеевич

Место рождения

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка

Дата рождения

1862

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Семилетов Фокей Афанасьевич

Мать: не указана

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Хозина Феня Ивановна

Мать ребёнка: не указана

г.Карс - Турция Российская империя
Рождение ребёнка
1885

Сын: Семилетов Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Щетинина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Семилетов Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

г.Карс - Турция
Рождение ребёнка
1890

Сын: Семилетов Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1903

Сын: Семилетов Семен Иванович

Мать ребёнка: не указана

Россия
Смерть
1937
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