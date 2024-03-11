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Василий Дмитриев

Место рождения

Повернихино, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1745 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Дмитрий Евсеев

Мать: не указана

Повернихино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Прасковья Васильева

Мать ребёнка: Прасковья

Повернихино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1826

Сын: Косма Васильев

Мать ребёнка: Прасковья

Повернихино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Катерина Васильева

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1832

Сын: Прокофий Васильев

Мать ребёнка: Прасковья

Повернихино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Степанида Васильева

Мать ребёнка: Прасковья

Смерть
Неизвестно

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