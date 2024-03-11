Василий Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Дмитрий Евсеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Прасковья Васильева
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1826
Сын: Косма Васильев
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Катерина Васильева
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Прокофий Васильев
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Степанида Васильева
Мать ребёнка: Прасковья
Смерть
Неизвестно