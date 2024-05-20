Шестакова Зоя Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Володина Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Володин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Володин Василий Иванович
Смерть
Неизвестно