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Володин Василий Иванович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.01.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1911

Отец: Володин Иван

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Володина Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Шестакова Зоя Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Шестакова Зоя Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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