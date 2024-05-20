Володин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения08.01.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1911
Отец: Володин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Володина Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Шестакова Зоя Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Шестакова Зоя Григорьевна
Смерть
Неизвестно