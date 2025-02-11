Брусков Гаврила Семёнов
мужской, родился 1832, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецБрусков Семён Васильев1801 г.р.
МатьБрускова Марфа1805 г.р.
Супруги
(Жидкова) Мария Николаева1831 г.р.
Дети
Брусков Дмитрий Гаврилов29.10.1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Брусков Семён Васильев
Мать: Брускова Марфа
Место жительства
1835
Место жительства
1850
Бракосочетание
07.01.1852
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1853
Призыв на военную службу
1853
Военная служба
1853
Рождение ребёнка
29.10.1853
Мать ребёнка: (Жидкова) Мария Николаева
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно