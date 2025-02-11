Брусков Гаврила Семёнов 1832 — найти родственников по фамилии на Familio

Брусков Гаврила Семёнов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1832, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Брусков Семён Васильев1801 г.р.
Мать
Брускова Марфа1805 г.р.
Супруги
(Жидкова) Мария Николаева1831 г.р.
Дети
Брусков Дмитрий Гаврилов29.10.1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Брусков Семён Васильев

Мать: Брускова Марфа

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

1

Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

9 сказка 1 семья

Бракосочетание
07.01.1852

Жена: (Жидкова) Мария Николаева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1853
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

поступил в рекруты

Призыв на военную службу
1853
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

поступил в рекруты

Военная служба
1853
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

поступил в рекруты

Рождение ребёнка
29.10.1853

Сын: Брусков Дмитрий Гаврилов

Мать ребёнка: (Жидкова) Мария Николаева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

1 семья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.