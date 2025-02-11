Брускова Марфа 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Брускова Марфа

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1805

умерла Неизвестно

Супруги
Брусков Семён Васильев1801 г.р.
Дети
Брусков Трофим Семёнов1825 г.р.
Брусков Гаврила Семёнов1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брусков Семён Васильев

Рождение ребёнка
1825

Сын: Брусков Трофим Семёнов

Отец ребёнка: Брусков Семён Васильев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1832

Сын: Брусков Гаврила Семёнов

Отец ребёнка: Брусков Семён Васильев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1835

Сын: Брусков / Эрзютов Алексей Семёнов

Отец ребёнка: Брусков Семён Васильев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

1

Смерть
Неизвестно

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