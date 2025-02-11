Брускова Марфа
женский, родилась 1805
умерла Неизвестно
Супруги
Брусков Семён Васильев1801 г.р.
Дети
Брусков Трофим Семёнов1825 г.р.
Брусков Гаврила Семёнов1832 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Брусков Семён Васильев
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Брусков Семён Васильев
Рождение ребёнка
1835
Сын: Брусков / Эрзютов Алексей Семёнов
Отец ребёнка: Брусков Семён Васильев
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно