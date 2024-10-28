Шиндяпин Малафей/Малах Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиС 1806 по 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1780
МАЛАФЕЙ - вариант христианского имени Малахия, что по-древнееврейски означает "мой посланец". Малах, Малаш, Малашка - производные формы этого имени.
Бракосочетание
08.11.1797 ст.
Отрок Малафей Шиндяпин з девкою селения Понзарей Анною Васильевой Свидетели были Илья Швецов Дмитрей Сайкин https://geno-dbase.ru/storage/index.php?nimage=11&p=/media/mihailo/Russian_Empire/Tambov/Bo... Показать все
Смерть
С 1806 по 1816
Рождение ребёнка
1807
Сын: Шиндяпин Панфер Малофеевич
Мать ребёнка: Шиндяпина Анна Васильевна