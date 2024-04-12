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Шиндяпина Анна Васильевна

Место рождения

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

08.12.1847 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
08.11.1797 ст.

Муж: Шиндяпин Малафей/Малах Яковлевич

Бокино
Свидетели Дмитрий Сайкин Илья Швецов (?) https://geno-dbase.ru/storage/index.php?nimage=11&p=/media/mihailo/Russian_Empire/Tambov/Bokino/MK.Bokino/(1794-1819).GATO.F.1048.O.05.D.1761/
Рождение ребёнка
1807

Сын: Шиндяпин Панфер Малофеевич

Отец ребёнка: Шиндяпин Малафей/Малах Яковлевич

Смерть
08.12.1847 ст.
Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
https://geno-dbase.ru/storage/index.php?nimage=109&p=/media/mihailo/Russian_Empire/Tambov/Panovi_Kusti/MK_Panovi_Kusti/(1847)F.1049_O.5_D.5587_Griaznusha/ стр.109
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