Шиндяпина Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти08.12.1847 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Бракосочетание
08.11.1797 ст.
Бокино
Свидетели Дмитрий Сайкин Илья Швецов (?) https://geno-dbase.ru/storage/index.php?nimage=11&p=/media/mihailo/Russian_Empire/Tambov/Bokino/MK.Bokino/(1794-1819).GATO.F.1048.O.05.D.1761/
Рождение ребёнка
1807
Сын: Шиндяпин Панфер Малофеевич
Отец ребёнка: Шиндяпин Малафей/Малах Яковлевич
Смерть
08.12.1847 ст.
Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
https://geno-dbase.ru/storage/index.php?nimage=109&p=/media/mihailo/Russian_Empire/Tambov/Panovi_Kusti/MK_Panovi_Kusti/(1847)F.1049_O.5_D.5587_Griaznusha/ стр.109