Шиндяпина Прасковья Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти27.03.1839 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Сын: Шиндяпин Малафей/Малах Яковлевич
Отец ребёнка: Шиндяпин Яков Филиппович
МАЛАФЕЙ - вариант христианского имени Малахия, что по-древнееврейски означает "мой посланец". Малах, Малаш, Малашка - производные формы этого имени.
Смерть
27.03.1839 ст.
Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область