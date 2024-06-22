Шиндяпина Прасковья Игнатьева 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шиндяпина Прасковья Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

27.03.1839 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиндяпин Яков Филиппович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Шиндяпин Малафей/Малах Яковлевич

Отец ребёнка: Шиндяпин Яков Филиппович

МАЛАФЕЙ - вариант христианского имени Малахия, что по-древнееврейски означает "мой посланец". Малах, Малаш, Малашка - производные формы этого имени.
Смерть
27.03.1839 ст.
Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

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