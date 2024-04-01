Новокрещенов Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новокрещенов Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Новокрещенов Иван Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Новокрещенов Семен Отст. Трубач Р.Плосского Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новокрещенов Кто То Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новокрещенов Михаило Никитин

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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