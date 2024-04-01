Новокрещенов Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1730
Сын: Новокрещенов Иван Никитин
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Новокрещенов Семен Отст. Трубач Р.Плосского Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новокрещенов Кто То Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новокрещенов Михаило Никитин
Смерть
Неизвестно