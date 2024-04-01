Новокрещенов Семен Отст. Трубач Р.Плосского Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смерти11.06.1783
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Новокрещенов Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Дочь: ((Новокрещенова) Трусова) Анна Семенова
Мать ребёнка: Новокрещенова 1, Трусова2 (Рекина) Мария Петровна
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1773
Смерть
11.06.1783
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
52 года, в пути, Красноярского села