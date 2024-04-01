Новокрещенов Семен Отст. Трубач Р.Плосского Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новокрещенов Семен Отст. Трубач Р.Плосского Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

11.06.1783

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Новокрещенов Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новокрещенова 1, Трусова2 (Рекина) Мария Петровна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: ((Новокрещенова) Трусова) Анна Семенова

Мать ребёнка: Новокрещенова 1, Трусова2 (Рекина) Мария Петровна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Анкушина (Новокрещенова) Устинья Яковлева (Семенова?)

Мать ребёнка: Новокрещенова 1, Трусова2 (Рекина) Мария Петровна

Смерть
11.06.1783
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
52 года, в пути, Красноярского села

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