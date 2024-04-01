Новокрещенов Иван Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новокрещенов Иван Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Новокрещенов Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Новокрещенов Николай Иванович

Мать ребёнка: Новокрещенова 1 Марья Андреевна

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Новокрещенова 1 Марья Андреевна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Новокрещенова 1 Марья Андреевна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Новокрещенов Петр Иванов

Мать ребёнка: Новокрещенова 1 Марья Андреевна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Лукерья Ивановна

Мать ребёнка: Новокрещенова 1 Марья Андреевна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Новокрещенова 1 Марья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новокрещенова 1 Марья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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