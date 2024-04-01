Новокрещенов Иван Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Новокрещенов Никита
Рождение ребёнка
1756
Сын: Новокрещенов Николай Иванович
Мать ребёнка: Новокрещенова 1 Марья Андреевна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Новокрещенова 1 Марья Андреевна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Новокрещенова 1 Марья Андреевна
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Новокрещенова 1 Марья Андреевна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Лукерья Ивановна
Мать ребёнка: Новокрещенова 1 Марья Андреевна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Новокрещенова 1 Марья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно