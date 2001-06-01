Вагатов Николай Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВагатов Николай Кузьмич

Вагатов Николай Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1944

Дата смерти

?.06.2001

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Около 1916 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1972 г.р.
1975 г.р.

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1944

Отец: Вагатов Кузьма

Мать: Вагатова Варвара

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вагатова Ася

Нумто, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
30.06.1972

Сын: Вагатов Юрий

Мать ребёнка: Вагатова Ася

Рождение ребёнка
09.05.1975

Сын: Вагатов Кузьма

Мать ребёнка: Вагатова Ася

Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вагатова Ася

Смерть
?.06.2001
Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close