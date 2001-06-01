Вагатов Николай Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1944
Дата смерти?.06.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1944
Отец: Вагатов Кузьма
Мать: Вагатова Варвара
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вагатова Ася
Нумто, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
30.06.1972
Сын: Вагатов Юрий
Мать ребёнка: Вагатова Ася
Рождение ребёнка
09.05.1975
Сын: Вагатов Кузьма
Мать ребёнка: Вагатова Ася
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вагатова Ася
Смерть
?.06.2001