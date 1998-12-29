Вагатов Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1972
Дата смертиОколо 29.12.1998
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1972
Отец: Вагатов Николай Кузьмич
Мать: Вагатова Ася
Рождение ребёнка
16.11.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
23.01.2018
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 29.12.1998