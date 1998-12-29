Вагатов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагатов Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1972

Дата смерти

Около 29.12.1998

Пол

Мужской

Отец

1944 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1972

Отец: Вагатов Николай Кузьмич

Мать: Вагатова Ася

Рождение ребёнка
16.11.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
23.01.2018

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 29.12.1998
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