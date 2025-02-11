Татьяна Петровна Ведерникова
женский, родилась 1872, Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
умерла Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецВедерников Петр ЯковлевичНеизвестно г.р.
Супруги
Дмитрий Михаилович24.10.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Ведерников Петр Яковлевич
Мать: ?
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Бракосочетание
30.06.1891
Муж: Дмитрий Михаилович
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно