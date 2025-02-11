Татьяна Петровна Ведерникова 1872 — найти родственников по фамилии на Familio

Татьяна Петровна Ведерникова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1872, Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

умерла Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Ведерников Петр ЯковлевичНеизвестно г.р.
Супруги
Дмитрий Михаилович24.10.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Ведерников Петр Яковлевич

Мать: ?

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Бракосочетание
30.06.1891

Муж: Дмитрий Михаилович

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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