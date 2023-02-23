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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Горбунова Прасковья Ведерникова
Отец ребёнка: Ведерников Петр Яковлевич
город Кузнецк , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Татьяна Ведерникова
Отец ребёнка: Ведерников Петр Яковлевич
город Кузнецк , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Миронова Анастасия Ведерникова
Отец ребёнка: Ведерников Петр Яковлевич
город Кузнецк , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно