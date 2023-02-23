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Ведерников Петр Яковлевич

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Место рождения

город Кузнецк , Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1889

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

город Кузнецк , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Горбунова Прасковья Ведерникова

Мать ребёнка: ?

город Кузнецк , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Татьяна Ведерникова

Мать ребёнка: ?

город Кузнецк , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Миронова Анастасия Ведерникова

Мать ребёнка: ?

город Кузнецк , Саратовская губерния
Смерть
До 1889
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