Ведерников Петр Яковлевич
Место рождениягород Кузнецк , Саратовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1889
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
город Кузнецк , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Горбунова Прасковья Ведерникова
Мать ребёнка: ?
город Кузнецк , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Татьяна Ведерникова
Мать ребёнка: ?
город Кузнецк , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Миронова Анастасия Ведерникова
Мать ребёнка: ?
город Кузнецк , Саратовская губерния
Смерть
До 1889