Пеньшин Иван Андреевич
мужской, родился Около 1809, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1858
ОтецПеньшин Андрей Дмитриевич30.11.1785 ст. г.р.
МатьПеньшина Елена СтепановнаОколо 1786 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: (Пеньшина) Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Пеньшина (Пенькова) Екатерина Харлановна
Дочь: Пеньшина (Пеньшина) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Пеньшина (Пенькова) Екатерина Харлановна
Дочь: (Пеньшина) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Пеньшина (Пенькова) Екатерина Харлановна
Мать ребёнка: Пеньшина (Пенькова) Екатерина Харлановна
Дочь: Степанищева (Пеньшина) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Пеньшина (Пенькова) Екатерина Харлановна
Дочь: (Пеньшина) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Пеньшина (Пенькова) Екатерина Харлановна
Дочь: Пеньшина (Пеньшина) Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Пеньшина (Пенькова) Екатерина Харлановна
Дочь: Пеньшина (Пеньшина) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Пеньшина (Пенькова) Екатерина Харлановна
Дочь: (Пеньшина) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Пеньшина (Пенькова) Екатерина Харлановна
Дочь: (Пеньшина) Домна Ивановна
Мать ребёнка: Пеньшина (Пенькова) Екатерина Харлановна
Дочь: Пеньшина (Пеньшина) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Пеньшина (Пенькова) Екатерина Харлановна
Мать ребёнка: Пеньшина (Пенькова) Екатерина Харлановна