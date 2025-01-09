Пеньшин Иван Андреевич Около 1809 — найти родственников по фамилии на Familio

Пеньшин Иван Андреевич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1809, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858

Отец
Пеньшин Андрей Дмитриевич30.11.1785 ст. г.р.
Мать
Пеньшина Елена СтепановнаОколо 1786 г.р.
Супруги
Пеньшина (Пенькова) Екатерина ХарлановнаОколо 1808 г.р.
Дети
(Пеньшина) Акилина ИвановнаОколо 1828 г.р.
Пеньшина (Пеньшина) Мария Ивановна21.07.1830 ст. г.р.
Показать еще 10
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Пеньшин Андрей Дмитриевич

Мать: Пеньшина Елена Степановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
03.02.1824 ст.

Жена: Пеньшина (Пенькова) Екатерина Харлановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

По 7ой ревизии Екатерины Харлановой нет в селе. Единственный Харлан Пеньков - Харлан Кузьмич. Либо Екатерина пропущена в ревизии, либо неверно указана ее фамилия, либо в ревизии неверно указано имя дочери Харлана Матрена.

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: (Пеньшина) Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Пеньшина (Пенькова) Екатерина Харлановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
21.07.1830 ст.

Дочь: Пеньшина (Пеньшина) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пеньшина (Пенькова) Екатерина Харлановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
25.01.1833 ст.

Дочь: (Пеньшина) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пеньшина (Пенькова) Екатерина Харлановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
08.11.1837 ст.

Сын: Пеньшин Иван Иванович

Мать ребёнка: Пеньшина (Пенькова) Екатерина Харлановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Степанищева (Пеньшина) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пеньшина (Пенькова) Екатерина Харлановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
05.04.1840 ст.

Дочь: (Пеньшина) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Пеньшина (Пенькова) Екатерина Харлановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
10.03.1842 ст.

Дочь: Пеньшина (Пеньшина) Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Пеньшина (Пенькова) Екатерина Харлановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
03.08.1843 ст.

Дочь: Пеньшина (Пеньшина) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Пеньшина (Пенькова) Екатерина Харлановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
21.10.1844 ст.

Дочь: (Пеньшина) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Пеньшина (Пенькова) Екатерина Харлановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Пеньшина) Домна Ивановна

Мать ребёнка: Пеньшина (Пенькова) Екатерина Харлановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
09.04.1851 ст.

Дочь: Пеньшина (Пеньшина) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Пеньшина (Пенькова) Екатерина Харлановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
06.03.1856 ст.

Сын: Пеньшин Василий Иванович

Мать ребёнка: Пеньшина (Пенькова) Екатерина Харлановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

Мы используем куки для улучшения работы сайта.