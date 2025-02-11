Зикина Матрена Ивановна Бурдаева 1879 — найти родственников по фамилии на Familio

Зикина Матрена Ивановна Бурдаева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1879, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Бурдаев Иван ПавловичНеизвестно г.р.
Мать
Бурдаева Анастасия МихайловнаНеизвестно г.р.
Супруги
Зикин Сергей Данилович1878 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Бурдаев Иван Павлович

Мать: Бурдаева Анастасия Михайловна

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
27.01.1898

Муж: Зикин Сергей Данилович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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