Зикина Матрена Ивановна Бурдаева
женский, родилась 1879, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецБурдаев Иван ПавловичНеизвестно г.р.
МатьБурдаева Анастасия МихайловнаНеизвестно г.р.
Супруги
Зикин Сергей Данилович1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.01.1898
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно