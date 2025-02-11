Зикин Сергей Данилович
мужской, родился 1878, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецЗикин Даниил ЕгоровичНеизвестно г.р.
Супруги
Зикина Матрена Ивановна Бурдаева1879 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Зикин Даниил Егорович
Мать: ?
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.01.1898
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно