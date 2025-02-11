Зикин Сергей Данилович 1878 — найти родственников по фамилии на Familio

Зикин Сергей Данилович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1878, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Зикин Даниил ЕгоровичНеизвестно г.р.
Супруги
Зикина Матрена Ивановна Бурдаева1879 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Зикин Даниил Егорович

Мать: ?

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
27.01.1898

Жена: Зикина Матрена Ивановна Бурдаева

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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