Бурдаева Анастасия Михайловна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Бурдаев Иван ПавловичНеизвестно г.р.
Дети
Бурдаев Иван Иванович1872 г.р.
Зикина Матрена Ивановна Бурдаева1879 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Бурдаев Иван Павлович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Зикина Матрена Ивановна Бурдаева
Отец ребёнка: Бурдаев Иван Павлович
Рождение ребёнка
01.12.1883
Отец ребёнка: Бурдаев Иван Павлович
Смерть
Неизвестно