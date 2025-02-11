Бурдаева Анастасия Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Бурдаева Анастасия Михайловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Бурдаев Иван ПавловичНеизвестно г.р.
Дети
Бурдаев Иван Иванович1872 г.р.
Зикина Матрена Ивановна Бурдаева1879 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурдаев Иван Павлович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Бурдаев Иван Иванович

Отец ребёнка: Бурдаев Иван Павлович

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Зикина Матрена Ивановна Бурдаева

Отец ребёнка: Бурдаев Иван Павлович

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.12.1883

Сын: Бурдаев Николай Иванович

Отец ребёнка: Бурдаев Иван Павлович

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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