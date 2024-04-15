Зятьков Евдоким Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Зятьков Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Зятьков Архип Евдокимович
Мать ребёнка: Зятькова Апросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Зятьков Дорофей Евдокимович
Мать ребёнка: Зятькова Апросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Феодосия Евдокимовна
Мать ребёнка: Зятькова Апросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Зятьков Прокопий Евдокимович
Мать ребёнка: Зятькова Апросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Зятьков Никифор Евдокимович
Мать ребёнка: Зятькова Апросинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно