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Зятьков Евдоким Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Зятьков Семен Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Зятьков Архип Евдокимович

Мать ребёнка: Зятькова Апросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Зятьков Дорофей Евдокимович

Мать ребёнка: Зятькова Апросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Феодосия Евдокимовна

Мать ребёнка: Зятькова Апросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Зятьков Прокопий Евдокимович

Мать ребёнка: Зятькова Апросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Зятьков Никифор Евдокимович

Мать ребёнка: Зятькова Апросинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зятькова Апросинья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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