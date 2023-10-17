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Зятькова Апросинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Зятьков Архип Евдокимович

Отец ребёнка: Зятьков Евдоким Семенович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Зятьков Дорофей Евдокимович

Отец ребёнка: Зятьков Евдоким Семенович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Федосья Евдокимовна

Отец ребёнка: Зятьков Евдоким Семенович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Зятьков Прокопий Евдокимович

Отец ребёнка: Зятьков Евдоким Семенович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Зятьков Никифор Евдокимович

Отец ребёнка: Зятьков Евдоким Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зятьков Евдоким Семенович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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