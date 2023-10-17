Зятькова Апросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Зятьков Архип Евдокимович
Отец ребёнка: Зятьков Евдоким Семенович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Зятьков Дорофей Евдокимович
Отец ребёнка: Зятьков Евдоким Семенович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Федосья Евдокимовна
Отец ребёнка: Зятьков Евдоким Семенович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Зятьков Прокопий Евдокимович
Отец ребёнка: Зятьков Евдоким Семенович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Зятьков Никифор Евдокимович
Отец ребёнка: Зятьков Евдоким Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно