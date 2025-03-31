Колупаев Ефим Яковлевич 28.12.1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Колупаев Ефим Яковлевич

Автор
КТ
Трясцына К.

мужской, родился 28.12.1849, Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

умер Неизвестно

Отец
Колупаев Яков Иванович1815 г.р.
Мать
Колупаева Ирина Кирилловна1805 г.р.
Супруги
Колупаева Марина Прохоровна1847 г.р.
Дети
Колупаева Вера Ефимовна1883 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1849

Отец: Колупаев Яков Иванович

Мать: Колупаева Ирина Кирилловна

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колупаева Марина Прохоровна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Колупаева Вера Ефимовна

Мать ребёнка: Колупаева Марина Прохоровна

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Смерть
Неизвестно

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