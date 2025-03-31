Колупаев Ефим Яковлевич
мужской, родился 28.12.1849, Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
умер Неизвестно
ОтецКолупаев Яков Иванович1815 г.р.
МатьКолупаева Ирина Кирилловна1805 г.р.
Супруги
Колупаева Марина Прохоровна1847 г.р.
Дети
Колупаева Вера Ефимовна1883 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1849
Отец: Колупаев Яков Иванович
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Колупаева Вера Ефимовна
Мать ребёнка: Колупаева Марина Прохоровна
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно