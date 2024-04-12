Кебкал (Кебкал) Елена Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кебкал (Кебкал) Елена Филипповна

Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

15.05.1821

Дата смерти

25.10.1888

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1821

Отец: Кебкал Филипп Васильевич

Мать: Кебкал Мария Прокопова

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
24.10.1841

Муж: Кебкал Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
23.11.1843

Сын: Кебкал Митрофан Григорьевич

Отец ребёнка: Кебкал Григорий Емельянович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Кебкал Григорий Емельянович

Смерть
25.10.1888
Носовка, Чернігівська область
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