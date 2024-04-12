Кебкал (Кебкал) Елена Филипповна
Место рождения
Дата рождения15.05.1821
Дата смерти25.10.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1821
Отец: Кебкал Филипп Васильевич
Мать: Кебкал Мария Прокопова
Бракосочетание
24.10.1841
Рождение ребёнка
23.11.1843
Сын: Кебкал Митрофан Григорьевич
Отец ребёнка: Кебкал Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Кебкал Григорий Емельянович
Смерть
25.10.1888