Кебкал Григорий Емельянович
Место рождения
Дата рождения14.10.1823
Дата смерти1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1823
Отец: Кебкал Емельян Павлович
Мать: Кебкал Анна Федоровна
Бракосочетание
24.10.1841
Жена: Кебкал Елена Филипповна
Рождение ребёнка
23.11.1843
Сын: Кебкал Митрофан Григорьевич
Мать ребёнка: Кебкал Елена Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Кебкал Елена Филипповна
Смерть
1897