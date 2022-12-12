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Кебкал Григорий Емельянович

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

14.10.1823

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1823

Отец: Кебкал Емельян Павлович

Мать: Кебкал Анна Федоровна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
24.10.1841

Жена: Кебкал Елена Филипповна

Рождение ребёнка
23.11.1843

Сын: Кебкал Митрофан Григорьевич

Мать ребёнка: Кебкал Елена Филипповна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Кебкал Елена Филипповна

Смерть
1897
Носовка, Чернігівська область
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