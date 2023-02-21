Кебкал (Падун) Мария Прокопова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1803
Рождение ребёнка
02.05.1805
Дочь: Анна Филипповна
Отец ребёнка: Кебкал Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
24.05.1806
Дочь: Елена Филипповна
Отец ребёнка: Кебкал Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
20.04.1809
Отец ребёнка: Кебкал Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
11.10.1811
Отец ребёнка: Кебкал Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
15.10.1814
Отец ребёнка: Кебкал Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
20.11.1817
Сын: Кебкал Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Кебкал Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
15.05.1821
Дочь: Кебкал Елена Филипповна
Отец ребёнка: Кебкал Филипп Васильевич
Смерть
Неизвестно