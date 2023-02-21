Кебкал (Падун) Мария Прокопова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кебкал (Падун) Мария Прокопова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1803

Муж: Кебкал Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
02.05.1805

Дочь: Анна Филипповна

Отец ребёнка: Кебкал Филипп Васильевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.05.1806

Дочь: Елена Филипповна

Отец ребёнка: Кебкал Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
20.04.1809

Сын: Кебкал Федор Филиппович

Отец ребёнка: Кебкал Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
11.10.1811

Сын: Кебкал Филипп Филиппович

Отец ребёнка: Кебкал Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
15.10.1814

Сын: Кебкал Ефим Филиппович

Отец ребёнка: Кебкал Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
20.11.1817

Сын: Кебкал Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Кебкал Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
15.05.1821

Дочь: Кебкал Елена Филипповна

Отец ребёнка: Кебкал Филипп Васильевич

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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