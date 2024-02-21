Мамонтова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамонтова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Мамонтов Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамонтова-Гончарова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Мамонтов Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.08.19
Дочь: Мамонтова Наталья(Мария) Сергеевна
Отец ребёнка: Мамонтов Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Мамонтов Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Мамонтов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Мамонтов Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Мамонтов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Мамонтов Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.08.1922
Дочь: Мамонтова Матрена(Ольга) Сергеевна
Отец ребёнка: Мамонтов Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.08.1929
Отец ребёнка: Мамонтов Сергей Дмитриевич
Смерть
1967