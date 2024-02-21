Мамонтова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамонтова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Мамонтов Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамонтова-Гончарова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Мамонтов Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.08.19

Дочь: Мамонтова Наталья(Мария) Сергеевна

Отец ребёнка: Мамонтов Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Мамонтов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Мамонтов Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Мамонтов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Мамонтов Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Мамонтов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Мамонтов Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.08.1922

Дочь: Мамонтова Матрена(Ольга) Сергеевна

Отец ребёнка: Мамонтов Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.08.1929

Сын: Мамонтов Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Мамонтов Сергей Дмитриевич

Смерть
1967

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