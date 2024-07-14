Державин Лев Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1834
Дата смертиПосле 1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1834
Работа или профессия
До 1866
Непецино, Коломенский, Московская область
Московская и Коломенская епархия, Московская губ., Коломенский уезд, Непецынская вол., с. Непецыно, Знаменская церковь, священник. Благочинный (1866)
Работа или профессия
До ?.03.1890
Клин, Клин, Московская область
Московская и Коломенская епархия, Московская губ., г. Клин, протоиерей
Награда
06.05.1902
орден св. Анны 2-й степени
Работа или профессия
После 1914
Москва, город федерального значения Москва
Московская и Коломенская епархия, г. Москва, церковь Воскресения Христова при Ахлебаевском приюте в Теплом переулке, протоиерей
Смерть
После 1914