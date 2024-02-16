Чикичева Пыхалова Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Чикичева Агния Николаевна
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Кислова Чикичева Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Чикичев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Чикичев Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Чикичева Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Кочетыгова Чикичева Нина Николаевна
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Ананьина Чикичева Галина Николаевна
Рождение ребёнка
1946
Смерть
1953