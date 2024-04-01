Спичев Иван Евстафиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Спичев Евстафий Крест. Д. Токушинской Михайлов
Рождение ребёнка
22.08.1873
Сын: Спичев Адриан Иванов
Мать ребёнка: Спичева? Ксения Васильева
Рождение ребёнка
02.03.1875
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Спичева? Ксения Васильева
Рождение ребёнка
09.03.1878
Сын: Спичев Ефим Иванов
Мать ребёнка: Спичева? Ксения Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно