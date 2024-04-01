Спичев Иван Евстафиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спичев Иван Евстафиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спичев Евстафий Крест. Д. Токушинской Михайлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1873

Сын: Спичев Адриан Иванов

Мать ребёнка: Спичева? Ксения Васильева

Рождение ребёнка
02.03.1875

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Спичева? Ксения Васильева

Рождение ребёнка
09.03.1878

Сын: Спичев Ефим Иванов

Мать ребёнка: Спичева? Ксения Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спичева? Ксения Васильева

Смерть
Неизвестно
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