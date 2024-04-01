Спичева? (Ротова) Ксения Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спичева? (Ротова) Ксения Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1839

Отец: Ротов Василий Андреев

Мать: Ротова Акилина Михеева

Рождение ребёнка
22.08.1873

Сын: Спичев Адриан Иванов

Отец ребёнка: Спичев Иван Евстафиев

Рождение ребёнка
02.03.1875

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Спичев Иван Евстафиев

Рождение ребёнка
09.03.1878

Сын: Спичев Ефим Иванов

Отец ребёнка: Спичев Иван Евстафиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спичев Иван Евстафиев

Смерть
Неизвестно
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