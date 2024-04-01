Спичева? (Ротова) Ксения Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1839
Отец: Ротов Василий Андреев
Мать: Ротова Акилина Михеева
Рождение ребёнка
22.08.1873
Сын: Спичев Адриан Иванов
Отец ребёнка: Спичев Иван Евстафиев
Рождение ребёнка
02.03.1875
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Спичев Иван Евстафиев
Рождение ребёнка
09.03.1878
Сын: Спичев Ефим Иванов
Отец ребёнка: Спичев Иван Евстафиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно