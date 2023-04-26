Юлбарисов Мурзакилде — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлбарисов Мурзакилде

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1792 г.р.

Мать

1798 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Салимов Юлбарис

Мать: Салимов Салиха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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