Салимов (Юлбарисов) Салиха
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Юлбарисов Аллабирде
Отец ребёнка: Салимов Юлбарис
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Салимов Юлбарис
д. Муратшино
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ханифа
Отец ребёнка: Салимов Юлбарис
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Шарифа
Отец ребёнка: Салимов Юлбарис
Рождение ребёнка
1831
Сын: Юлбарисов Мурзакилде
Отец ребёнка: Салимов Юлбарис
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Салимов Юлбарис
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Салимов Юлбарис
д. Муратшино
Рождение ребёнка
02.03.1843
Дочь: Вазифа
Отец ребёнка: Салимов Юлбарис
д. Муратшино
Смерть
Неизвестно