Салимов (Юлбарисов) Салиха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимов (Юлбарисов) Салиха

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Юлбарисов Аллабирде

Отец ребёнка: Салимов Юлбарис

Рождение ребёнка
1822

Сын: Юлбарисов Муллагильде

Отец ребёнка: Салимов Юлбарис

д. Муратшино
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ханифа

Отец ребёнка: Салимов Юлбарис

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Шарифа

Отец ребёнка: Салимов Юлбарис

Рождение ребёнка
1831

Сын: Юлбарисов Мурзакилде

Отец ребёнка: Салимов Юлбарис

Рождение ребёнка
1839

Сын: Юлбарисов Габделькадир

Отец ребёнка: Салимов Юлбарис

Рождение ребёнка
1842

Сын: Юлбарисов ЛукманХаким

Отец ребёнка: Салимов Юлбарис

д. Муратшино
Рождение ребёнка
02.03.1843

Дочь: Вазифа

Отец ребёнка: Салимов Юлбарис

д. Муратшино
Смерть
Неизвестно
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