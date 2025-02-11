Семкин-Струльков Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Семкин-Струльков Иван

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Струльков Николай Уч. Вов Иванович29.10.1925 г.р.
Струльков (Фарос) Виктор ИвановичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Струльков Геннадий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Струльков (Фарос) Виктор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1925

Сын: Струльков Николай Уч. Вов Иванович

Мать ребёнка: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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