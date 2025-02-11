Семкин-Струльков Иван
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Струльков Николай Уч. Вов Иванович29.10.1925 г.р.
Струльков (Фарос) Виктор ИвановичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Струльков Геннадий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Струльков (Фарос) Виктор Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1925
Сын: Струльков Николай Уч. Вов Иванович
Мать ребёнка: не указана
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно