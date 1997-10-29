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Струльков Николай Иванович

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Место рождения

Барановка, Ульяновская обл.

Дата рождения

29.10.1925

Дата смерти

29.10.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1925

Отец: Семкин - Струльков Иван

Мать: не указана

Барановка, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
23.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Струлькова Анастасия Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Струлькова Анастасия Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Струлькова Анастасия Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Струлькова Анастасия Кирилловна

Смерть
29.10.1997
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Николаевка, Россия
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