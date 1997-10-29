Струльков Николай Иванович
Место рожденияБарановка, Ульяновская обл.
Дата рождения29.10.1925
Дата смерти29.10.1997
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1925
Отец: Семкин - Струльков Иван
Мать: не указана
Барановка, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
23.06.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.1997
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Николаевка, Россия