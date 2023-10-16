Неретин Анатолий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неретин Анатолий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неретин Алексей Петрович

Мать: Анна

Рождение ребёнка
11.08.1954

Дочь: Собова Любовь Анатольевна

Мать ребёнка: Неретина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
12.11.1957

Дочь: Неретина Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Неретина Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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