Неретин Анатолий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неретин Алексей Петрович
Мать: Анна
Рождение ребёнка
11.08.1954
Дочь: Собова Любовь Анатольевна
Мать ребёнка: Неретина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
12.11.1957
Дочь: Неретина Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Неретина Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно