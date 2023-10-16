Неретина Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.?
Отец: Иван Васильевич
Мать: Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
11.08.1954
Дочь: Собова Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Неретин Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
12.11.1957
Дочь: Неретина Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Неретин Анатолий Алексеевич
Смерть
Неизвестно