Неретина Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неретина Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.?

Отец: Иван Васильевич

Мать: Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
11.08.1954

Дочь: Собова Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Неретин Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
12.11.1957

Дочь: Неретина Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Неретин Анатолий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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