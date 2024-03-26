Балуев Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балуева Ирина Анатолбевга
Мать ребёнка: Балуева Васса Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балуев Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Балуева Васса Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Балуева Васса Федоровна
Рождение ребёнка
11.01.1968
Сын: Балуев Владимир Анатоллевич
Мать ребёнка: Балуева Васса Федоровна
Смерть
Неизвестно