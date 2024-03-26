Балуев Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балуев Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балуев Иван Никиферович

Мать: Балуева Мария Ксенофонтова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балуева Ирина Анатолбевга

Мать ребёнка: Балуева Васса Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балуев Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Балуева Васса Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балуев Иван Анатольевич

Мать ребёнка: Балуева Васса Федоровна

Рождение ребёнка
11.01.1968

Сын: Балуев Владимир Анатоллевич

Мать ребёнка: Балуева Васса Федоровна

Смерть
Неизвестно

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