Балуев Владимир Анатоллевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1968
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1968
Отец: Балуев Анатолий Иванович
Мать: Балуева Васса Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балуев Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Балеува Анна Викторовна
Рождение ребёнка
13.09.1991
Дочь: Балуева Анастасия Владимироана
Мать ребёнка: Балеува Анна Викторовна
Рождение ребёнка
24.11.1994
Сын: Балуев Тимофей Владимирович
Мать ребёнка: Балеува Анна Викторовна