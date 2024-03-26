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Балуев Владимир Анатоллевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1968

Отец: Балуев Анатолий Иванович

Мать: Балуева Васса Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балуев Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Балеува Анна Викторовна

Рождение ребёнка
13.09.1991

Дочь: Балуева Анастасия Владимироана

Мать ребёнка: Балеува Анна Викторовна

Рождение ребёнка
24.11.1994

Сын: Балуев Тимофей Владимирович

Мать ребёнка: Балеува Анна Викторовна

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