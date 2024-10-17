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Левченко Василий Матвеевич

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

01.01.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1864 ст.

Отец: Левченко Матвей Исаакович

Мать: Левченко (Плюшка) Евдокия Онуфриевна

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левченко Ирина Андреевна

Крещение
04.01.1864 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Левченко Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Левченко Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Данные внесены по переписному листу, в котором вторая часть имени написана неразборчиво, возможно и Никита
Рождение ребёнка
1895

Сын: Левченко Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Левченко Ирина Андреевна

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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