Левченко Василий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1864 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левченко Ирина Андреевна
Крещение
04.01.1864 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Левченко Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Левченко Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Данные внесены по переписному листу, в котором вторая часть имени написана неразборчиво, возможно и Никита
Рождение ребёнка
1895
Сын: Левченко Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Левченко Ирина Андреевна
Смерть
Неизвестно