Левченко (Плюшка) Евдокия Онуфриевна 01.03.1844 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Левченко (Плюшка) Евдокия Онуфриевна

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

01.03.1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1844 ст.

Отец: Плюшка (Плющенко) Онуфрий Онуфриевич

Мать: не указана

Погребище, Вінницька область
Крещение
03.03.1844 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Бракосочетание
04.02.1862 ст.

Муж: Левченко Матвей Исаакович

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
01.01.1864 ст.

Сын: Левченко Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Левченко Матвей Исаакович

Погребище, Вінницька область
Восприемник
31.01.1868 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь, у Афанасии дочери Павла Евстафьевича Павлика
Восприемник
03.02.1868 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь, у Анна дочери Симеона Онуфриевича Плюшки
Рождение ребёнка
05.06.1869 ст.

Дочь: Левченко Фекла Матвеевна

Отец ребёнка: Левченко Матвей Исаакович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
26.04.1873 ст.

Дочь: Левченко Глафира Матвеевна

Отец ребёнка: Левченко Матвей Исаакович

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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