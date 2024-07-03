Левченко (Плюшка) Евдокия Онуфриевна
Место рождения
Дата рождения01.03.1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1844 ст.
Отец: Плюшка (Плющенко) Онуфрий Онуфриевич
Мать: не указана
Крещение
03.03.1844 ст.
Успенская церковь
Бракосочетание
04.02.1862 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
01.01.1864 ст.
Сын: Левченко Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Левченко Матвей Исаакович
Восприемник
31.01.1868 ст.
Успенская церковь, у Афанасии дочери Павла Евстафьевича Павлика
Восприемник
03.02.1868 ст.
Успенская церковь, у Анна дочери Симеона Онуфриевича Плюшки
Рождение ребёнка
05.06.1869 ст.
Дочь: Левченко Фекла Матвеевна
Отец ребёнка: Левченко Матвей Исаакович
Рождение ребёнка
26.04.1873 ст.
Дочь: Левченко Глафира Матвеевна
Отец ребёнка: Левченко Матвей Исаакович
Смерть
Неизвестно