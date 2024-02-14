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Щепин Игнат Андреевич

Место рождения

д.Петропавловка

Дата рождения

02.01.1890

Дата смерти

11.03.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Между 1941 и 1941 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щепина (Аристова) Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
Между 19.11.1941 и 21.11.1941

Сын: Щепин Геннадий Игнатьевич

Мать ребёнка: Щепина (Аристова) Марина Алексеевна

Смерть
11.03.1970
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кладбище у трассы Уфа - Белорецк

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