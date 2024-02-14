Щепин Игнат Андреевич
Место рожденияд.Петропавловка
Дата рождения02.01.1890
Дата смерти11.03.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щепина (Аристова) Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
Между 19.11.1941 и 21.11.1941
Сын: Щепин Геннадий Игнатьевич
Мать ребёнка: Щепина (Аристова) Марина Алексеевна
Смерть
11.03.1970
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кладбище у трассы Уфа - Белорецк