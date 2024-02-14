Щепина (Аристова) Марина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепина (Аристова) Марина Алексеевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

?.03.1900

Дата смерти

20.12.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Между 1941 и 1941 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щепин Игнат Андреевич

Рождение ребёнка
Между 19.11.1941 и 21.11.1941

Сын: Щепин Геннадий Игнатьевич

Отец ребёнка: Щепин Игнат Андреевич

Смерть
20.12.1986
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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