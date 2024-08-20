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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Клингерт Густав
Рождение ребёнка
12.12.1870
Сын: Клингерт Николай (Карл) Густав
Отец ребёнка: Клингерт Густав
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Клингерт Иоанн (Иоганн) Густав
Отец ребёнка: Клингерт Густав