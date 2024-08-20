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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клингерт Василий Густав

Отец ребёнка: Клингерт Густав

Рождение ребёнка
12.12.1870

Сын: Клингерт Николай (Карл) Густав

Отец ребёнка: Клингерт Густав

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Клингерт Иоанн (Иоганн) Густав

Отец ребёнка: Клингерт Густав

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