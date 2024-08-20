Клингерт Густав
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти15.08.1921
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Клингерт Густав Отто
Мать: Королина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
12.12.1870
Сын: Клингерт Николай (Карл) Густав
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Клингерт Иоанн (Иоганн) Густав
Мать ребёнка: ?
Смерть
15.08.1921
Похороны
Неизвестно