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Клингерт Густав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

15.08.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Клингерт Густав Отто

Мать: Королина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клингерт Василий Густав

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
12.12.1870

Сын: Клингерт Николай (Карл) Густав

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Клингерт Иоанн (Иоганн) Густав

Мать ребёнка: ?

Смерть
15.08.1921
Похороны
Неизвестно

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