Павлычев Спорно Роман Борисович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христинья Андреевна
Бракосочетание
03.02.1864 ст.
Рождение ребёнка
?.01.1866
Сын: Алексей Романович
Мать ребёнка: (Никитцина) Феоктиста Лифантьевна Ванифатьевна
Рождение ребёнка
?.06.1868
Сын: Никифор Романович
Мать ребёнка: (Никитцина) Феоктиста Лифантьевна Ванифатьевна
Рождение ребёнка
21.12.1872 ст.
Сын: Петр Романович
Мать ребёнка: Христинья Андреевна
Смерть
Неизвестно