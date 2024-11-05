Павлычев Спорно Роман Борисович 1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлычев Спорно Роман Борисович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Жабин Борис Федорович

Мать: Жабина (Давыдова) Екатерина Давыдовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христинья Андреевна

Бракосочетание
03.02.1864 ст.

Жена: (Никитцина) Феоктиста Лифантьевна Ванифатьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.01.1866

Сын: Алексей Романович

Мать ребёнка: (Никитцина) Феоктиста Лифантьевна Ванифатьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.06.1868

Сын: Никифор Романович

Мать ребёнка: (Никитцина) Феоктиста Лифантьевна Ванифатьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.12.1872 ст.

Сын: Петр Романович

Мать ребёнка: Христинья Андреевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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