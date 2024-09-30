Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Богородское Тюрменское городище тож
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина (Орина) Иванова
вероятно, 2 жена
Рождение ребёнка
1771 или 1772 ст.
Дочь: Авросья (Афросинья) Иванова
Мать ребёнка: не указана
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.
Мать ребёнка: не указана
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Мать ребёнка: не указана
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
С 1780 по 1781 ст.
Мать ребёнка: Ирина (Орина) Иванова
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1782 ст.
Мать ребёнка: Ирина (Орина) Иванова
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1782 ст.
Мать ребёнка: Ирина (Орина) Иванова
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1784 ст.
Дочь: (Ванюрхина) Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Ирина (Орина) Иванова
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Дочь: (Ванюрхина) Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Ирина (Орина) Иванова
Село Богородское Тюрменское городище тож
Смерть
Неизвестно