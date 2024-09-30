Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван

Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

С 1762 по 1763 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Богородское Тюрменское городище тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина (Орина) Иванова

вероятно, 2 жена
Рождение ребёнка
1771 или 1772 ст.

Дочь: Авросья (Афросинья) Иванова

Мать ребёнка: не указана

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.

Сын: Ванюрхин Павел Иванов

Мать ребёнка: не указана

Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Сын: Ванюрхин Матвей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
С 1780 по 1781 ст.

Сын: Ванюрхин Андрей Иванов

Мать ребёнка: Ирина (Орина) Иванова

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Ванюрхин Захар Иванов

Мать ребёнка: Ирина (Орина) Иванова

Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Ванюрхин Гаврила Иванов

Мать ребёнка: Ирина (Орина) Иванова

Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1784 ст.

Дочь: (Ванюрхина) Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Ирина (Орина) Иванова

Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Дочь: (Ванюрхина) Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Ирина (Орина) Иванова

Село Богородское Тюрменское городище тож
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.